Kadınlar kanser taramasından geçti

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı iş birliği içerisinde Kırıkkale Valiliğinin oluru ile “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla Kırıkkale'de kadınlar kanser taramasından geçiyor.

Kırıkkale'de “Çocuklar Annesiz Kalmasın” adı altında başlatılan kampanyanın ilk durağı nüfusu bin 500 olan Yahşihan ilçesinin Irmak köyü oldu. Köy meydanına kurulan Mobil Kanser Tarama Araçlarında köy kadınlarını tek tek sağlık personelleri muayene ediyor. Kırıkkale merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan 30 ile 69 yaş arası bütün kadınlar sağlık taramasından geçecek. Kanser taramasından çekinen bazı kadınların ise evlerini sağlık personelleri ile ziyaret eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, muayene olmaları gerektiğini ifade ederek kadınlar ikna etti.

Ekim ayı, Meme Kanser Farkındalık Ayı dolayısıyla teşkilat olarak bir çalışma başlattıklarını ifade eden AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Sağlık İl Müdürlüğümüz ile görüştük. Valiliğimiz ile görüşerek gerekli olurları izinleri aldıktan sonra iyi bir organizasyon kurduk. Sağlık İl Müdürlüğümüzün yetkilileri sağ olsun burada bizim ika ettiğimiz hemşehrilerimizi muayene ediyorlar. Maalesef kanser taraması denilince biraz çekiniyor. Biraz korkuyor, biraz ürküyor. Onların esasen korkacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bizim çözüm odaklı bir siyaset anlayışımız var. Bir faaliyet yaparken bu faaliyetin mutlaka insana dokunmasına gerektiğini inanıyoruz. Mutlaka bir faydası olması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bu Ekim ayı içerisinde Irmak köyünden başlamış olduğumuz bu çalışma Kırıkkale'nin mahallelerinde de devam edecek. Gücümüz yettiği müddetçe inşallah kadınlarımızı davet edeceğiz, kanser taramasından geçirteceğiz” diye konuştu.

Köyde yaşamanı sürdüren Leman Taşçı, “Kanser taramasına geldim. Allah razı olsun devletimizden. Allah, böyle insanları başımızdan eksik etmesin” dedi.

Bu hizmetten son derece memnun kaldığını ifade eden Emine teyze ise, “Devletimize Allah zeval vermesin. Hasta olsak hep yanımızda. Ameliyat olacağım. Gelirler pansuman ederler, getirirler, götürürler daha ne olsun” ifadelerini kullandı.