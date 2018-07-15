Kalp krizinden hayatını kaybeden astsubay Kırıkkale’de toprağa verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Tuzla Jandarma Karakolu emrinde görevli 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken (40) görevde iken bir anda rahatsızlandı. Türken önce Edremit Körfez Hastanesine, daha sonra da İzmir Yeşilyurt Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Türken, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Türken’in Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Kırıkkale’nin Yuva Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Düzenlenen askeri törenin ardından Yuva Mahallesi Yıldıztepe Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türken’in cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ayhan İbrahim Vural, askeri personel, kardeşleri Yasin, Hüseyin ve Faik Türken ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.