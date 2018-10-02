Kamyonet, tıra çarptı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de seyir halinde kapağı açılan kamyonet, tıra çarpması sonucu yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Körpe idaresindeki 09 S 6578 plakalı kamyonet seyir halinde yan kapağının açılması sonucunda yoldan geçen Hakan Karakaya idaresindeki 42 DRTV 84 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü Körpe ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Daha sonra sürücü Körpe, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Yan yatan kamyoneti doğrultmak için bir süre çaba gösteren ekipler, vatandaşların yardımı ile yolun ortasından kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.