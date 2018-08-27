Kapının açık olmasını fırsat bilen hırsız, iş yerini soydu

Hırsızlık anı, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Kırıkkale’de Gürler Mahallesi 689. Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Emrah Önkür’e ait iş yerinin kapısının açık olduğunu fırsat bilen hırsız içeri girerek 1 adet laptop, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet 5 bin TL değerinde çek ve müşterilere ait 3 adet senet çaldı. Hırsızlık anı, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yerinin soyulduğunu fark eden sahibi Faik Emrah Önkür, polise haber verdi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Hırsız Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde inceleme yaptıktan sonra hırsızın eşkalini iş yerinin güvenlik kamerasından tespit etti. Ekipler hırsızı kısa sürede yakaladı.

Hırsızlık anını anlatan Faik Emrah Önkür, "Biz o sırada içerideydik. Daha sonra kamera kayıtlarını izledik. Hırsız elini kolunu sallayarak içeri giriyor ve çıkıp gidiyor. Çantada laptop, şarj aleti, şirketle ilgili evraklar, çekler faturalar vardı. Komple aldı gitti bir anda. Ama Allah’a şükürler olsun ki emniyet mensupları kısa sürede yakaladı. Çantamız ve tüm eşyalarımız geldi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.