Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza , Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Zengin idaresindeki 06 DZ 671 plakalı otomobil yavaşlayan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 EN 943 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde bulunan Murat (25) ve Zarife Ceylan (50) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kırıkkale İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.