Kavşakta ‘U dönüşü’ yaparken çocuğun canına mal oluyordu

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale-Kayseri yolunun 1’inci kilometresindeki Yahşihan Kavşağı’nda meydana geldi. Halil Atmaca yönetimindeki 49 D 0732 plakalı tırın dorsesinde yüklü olan çimento yapımında kullanılan silonun demir ayakları, U dönüşünün yasak olduğu kavşaktan karşı yola geçmeye çalışırken kırmızı ışıkta bekleyen Rasim Ürün yönetimindeki 71 FC 329 plakalı yolcu minibüsünün sol tarafındaki yolcuların bulunduğu camlı bölüme çarptı. Yolcuların da içinde bulunduğu minibüste maddi hasar meydana gelirken, 5 yaşındaki Kenan Can ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaşındaki Can, Kırıkkale Tıp Fakültesine kaldırıldı. Karayollarına ait temizlik görevlileri tarafından temizlenen yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.