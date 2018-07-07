Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 21:18

Kavşakta ‘U dönüşü’ yaparken çocuğun canına mal oluyordu

Kırıkkale’de U dönüşünün yasak olduğu kavşakta dönmeye çalışan bir tır, minibüsteki bir çocuğun az kalsın canına mal oluyordu.

Kavşakta ‘U dönüşü’ yaparken çocuğun canına mal oluyordu

07 Temmuz 2018 21:18


Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale-Kayseri yolunun 1’inci kilometresindeki Yahşihan Kavşağı’nda meydana geldi. Halil Atmaca yönetimindeki 49 D 0732 plakalı tırın dorsesinde yüklü olan çimento yapımında kullanılan silonun demir ayakları, U dönüşünün yasak olduğu kavşaktan karşı yola geçmeye çalışırken kırmızı ışıkta bekleyen Rasim Ürün yönetimindeki 71 FC 329 plakalı yolcu minibüsünün sol tarafındaki yolcuların bulunduğu camlı bölüme çarptı. Yolcuların da içinde bulunduğu minibüste maddi hasar meydana gelirken, 5 yaşındaki Kenan Can ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 5 yaşındaki Can, Kırıkkale Tıp Fakültesine kaldırıldı. Karayollarına ait temizlik görevlileri tarafından temizlenen yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç