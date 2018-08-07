Kamu Hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, vatandaşın talep ve şikayetlerini en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla Keskin Kaymakamı Muammer Köken başkanlığında, İl Genel Meclisi Üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte Ceritkale köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar ise kaymakamlığın yapmış olduğu ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Köyün içme suyu sıkıntısının giderilmesi, elektik kesintilerinin önlenmesi konusunda yardım talebinde bulundular.

Köy camisi bahçesinde gerçekleşen toplantıda kurum müdürleri faaliyet raporunu ve projeleri sundu. Kaymakam Köken vatandaşların sorun ve taleplerini bizzat yerinde görmek ve dinlemek için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Bu tür ziyaretlerin devam edecek. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerinin bizzat takipçisi olacağız” dedi.