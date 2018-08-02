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02 Ağustos 2018 22:51

Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı

Kırıkkale’de meydana gelen kazanın ardından alev alan 2 otomobilin sürücüleri olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası otomobili yanan sürücüler olay yerinden kaçtı

02 Ağustos 2018 22:51


Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde mezarlık kavşağında 2 otomobil çarpıştı. 71 EA 930 plakalı otomobilde kazanın etkisiyle LPG tankının yol kenarına savrulması sonucu gaz kaçağı oluşması sonucu otomobil alev aldı. 06 PPN 52 otomobilde ise bir adet tüfek ele geçirildi. Kaza sonrası 2 otomobilin sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası polisler yolu trafiğe kapattı. Yahşihan Belediyesine ait itfaiye erleri alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmaları sonrasında trafiğe kapanan yol açıldı.


Kaçan sürücülerin arama çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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