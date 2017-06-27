Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Kaza, dün gece 23.30 sularında Samsun yolu mevkii Aşağı Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada 71 DU 715 plakalı ve 45 DU 802 plakalı iki otomobil hatalı sollama sebebiyle çarpışmıştı. Edinilen bilgiye göre, 45 DU 802 plakalı aracın sürücüsünün Sedat Ceylan, 71 DU 715 plakalı otomobilin sürücüsünün ise Yıldıray Göçer olduğu tespit edildi. Kazada ölenlerin sürücü Yıldıray Göçer, Mustafa Çalım ve Duygu Kılıç; yaralıların da Hatice Telli, Mihriban Taşkın, Ahmet, Zeynep, Tunahan, Nurhan ve Demirhan Ceylan olduğu tespit edildi.