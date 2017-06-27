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27 Haziran 2017 15:43

Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Kırıkkale’de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen ve yaralanan kişilerin isimleri belli oldu.

Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

27 Haziran 2017 15:43


Kaza, dün gece 23.30 sularında Samsun yolu mevkii Aşağı Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada 71 DU 715 plakalı ve 45 DU 802 plakalı iki otomobil hatalı sollama sebebiyle çarpışmıştı. Edinilen bilgiye göre, 45 DU 802 plakalı aracın sürücüsünün Sedat Ceylan, 71 DU 715 plakalı otomobilin sürücüsünün ise Yıldıray Göçer olduğu tespit edildi. Kazada ölenlerin sürücü Yıldıray Göçer, Mustafa Çalım ve Duygu Kılıç; yaralıların da Hatice Telli, Mihriban Taşkın, Ahmet, Zeynep, Tunahan, Nurhan ve Demirhan Ceylan olduğu tespit edildi.




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