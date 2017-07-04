Kendi kamelyasını kendi üreten başkan

Kendi kamelyalarını üreten belediyede, belediye çalışanları ve başkan üretime destek oluyor.

Dar bütçeli bir belediye olmalarına rağmen göreve gelmeden önce ilçe halkına verdiği sözleri tutma konusunda başarı gösteren Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, görevde bulunduğu 3 senede Sulakyurt’un çehresini değiştirdi. Unutulan ve eskimeye yüz tutmuş parklar ve çeşmeler tekrar canlanırken, köy yolları ve ilçenin yolları neredeyse baştan sona tadilat gördü. Tüm bunların arkasında ise üstün bir çaba ile çalışan belediye personeli ve başkan bulunuyor. Örneğin maliyeti ucuza getirmek amacıyla kendi kamelyalarını üreten belediyede, belediyenin mali işlerini takip eden elemanı bir yandan da üretime destek oluyor, zaman zaman Başkan Bildik de çalışmalara katılarak eline iş eldivenlerini giyerek çalışanlara yardımcı oluyor.

“Hedefimiz Sulakyurt’u İç Anadolu’nun cenneti yapmak”

Hedeflerinin Sulakyurt’u İç Anadolu’nun cenneti yapmak olduğunun altını çizen Başkan Bildik, göreve geldiğinden bu yana ilçede yapılan düzenlemeleri şöyle anlatıyor:

“60 yıllık ilçemizin maalesef kanalizasyonu yoktu, suyunda sıkıntı vardı. Kanalizasyonu bitirdik, suyunu bitirdik, mesire alanları, piknik alanları. Sulakyurt’un 154 bin metrekare bozuk alanı vardı, şimdiye kadar 80 bin metrekaresini yaptık ve şu anda da yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Parkı’nda geçenlerde malzemesini aldık üçte bir fiyatına elde ettiğimiz kamelyalarımız ve mesire alanı malzemelerimiz yapılmakta şu anda yine devam eden çalışmamız mezarlık duvarları, mezarlıklara tuvalet, abdesthane ve insanlarımızın oturacağı şadırvanlar yaptırıyoruz. 26 Ağustos’ta Allah nasip ederse festivalimiz var, bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Şeyh Sami Hazretlerini Anma ve Kavun, Karpuz Festivalini, Başbakanlık Tanıtma Fonundan şu anda yardım bekliyoruz. Eğer onlar, biz festivaline destek vereceğiz yapabilirsiniz, derlerse festivalimize daha yoğun bir şekilde hazırlık yapacağız. Bunun dışında Sulakyurt Çayı ıslah çalışmalarımız var, DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum, şu anda ciddi destek veriyorlar bize.”

“34 yıllık imar planını yeniden düzenledik”

İlçenin bu zamana kadar 82 Anayasası’nda düzenlenen büyük imar planına tabi olduğunu belirten İsmail Bildik, “Bizim hizmet götürdüğümüz yerler bizim ilçe sınırlarımız dışında idi, şimdi yeni bir imar çalışması yaptık, artık bundan sonra Sulakyurt’umuzun ticari alanını oluşturduk ve hayvansal alanını oluşturduk, ekstra konut alanları oluşturduk. Şu anda imarımız bitti parselizasyona başlıyoruz, Toprak Komisyonundan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu işlerimizi bitirdik. Artık bundan sonra yatırımcıları ilçemize davet ediyoruz, buyursunlar gelsinler. Hayvansal Kalkınma adı altında Tarım Bakanlığı ile görüştük, burayı hayvansal alanımız çok olduğundan dolayı önceliğe koyacaklarını söylediler, yakında programlar da çıkacak. Aynı zamanda bir Sulakyurt Sulama Barajımız var. Burada 17 milyon ton su birikecek. Kırıkkale’nin en büyük sulama barajıdır, 10 milyon tonu birikti. Barajımızda kanal yapımı ise devam ediyor. Onun etrafında da bir yarımada şeklinde bir adamız var, oranın projelendirilmesi içinde çalışmalara başlandı. Orası da dört aşamalı olarak projelendirilecek. Orada bir 5 bin metrekarelik bir yer oluşturuyoruz. Hem yürüme alanı hem koşu alanı hem bisiklet sürme alanı hem sosyal tesis alanı ve mesire alanı olarak şu anda projelendirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

“Sahası olmayan şampiyon”

Kırıkkale 2. Amatör Futbol Ligi’nde namağlup olarak şampiyonluğu garantilediklerini ifade eden Başkan Bildik, “Bu Türkiye’de görülmemiş bir olaydır. Çünkü bizim futbol sahamız yok, biz antrenmanları Kırıkkale’de ve Ankara’da yapıyoruz. Bizim bu derdimizi sağır sultan bile duydu ama bazı yetkililer duymadı. İnşallah sizin sesinizle bu feryadımızı duyarlar. Çünkü Kırıkkale’nin ilçe belediyelerinin içerisinde Yahşihan ve bizden başka U19 takımı olan, gençlik spor takımı olan yok, biz varız. Biz bir avuç ilçeyiz ama biz sporda en öndeyiz. Geçen sene voleybol ve basketbolda genç bayanlarda Kırıkkale üçüncülüğümüz, erkeklerde ikinciliğimiz var. Futbolda aynı şekilde derecelerimiz var ve bu sene de Sulakyurtspor olarak inandık ve namağlup bir şekilde önde götürüyoruz yarışı. Futbol sahası için sayın valim çok samimi bir şekilde destek oluyor bize, olmaya çalışıyor ama yetkililerden de destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.