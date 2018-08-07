Kene ile mücadele için köylülere beç tavuğu dağıtıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından Tilkili ve Koçubaba köyünde 100 adet beç tavuğu vatandaşlara teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gene Müdürlüğü, Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde keneyle biyolojik mücadele için başlatılan çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırıkkale’de son 3 yılda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının yoğun olarak görüldüğü köylerde vatandaşlara, birer çift olarak ve evlerinin önünde beslemek şartı ile 350 adet beç tavuğu dağıtımı yaptı.