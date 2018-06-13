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13 Haziran 2018 18:39

Keskin’de 163 bin liralık Ramazan yardımı yapıldı

Keskin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile gazi ve şehit yakını ailelerin Ramazan ayında ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla 412 kişiye 163 bin 100 liralık yardım yapıldı.

Keskin’de 163 bin liralık Ramazan yardımı yapıldı

13 Haziran 2018 18:39


Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile gazi ve şehit yakını ailelerin mutlu bir bayram geçirmeleri amacıyla 412 kişiye 200’er lira bayram harçlığı banka hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Toplamda 163 bin 100 liralık yardım yapıldı.


Vakıf yardımlarının vatandaşların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermek olduğunu belirten Keskin Kaymakamı Muammer Köken, “Yüzlerin güldüğü, mutlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. Ailelerin çocuklarına bayramlık elbise almaları, harçlık vermeleri ve evlerine şeker ve temel ihtiyaçlarını almaları için banka hesaplarına paralarını yatırdık. Bakacak kimsesi olmayan yaşlılara, engellilere, eşi vefat etmiş kadınlara, nüfusu fazla olup geçici işlerde çalışan aileler ile gazi ve şehit yakını ailelere yardımlarda öncelik verilmiştir” dedi.




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