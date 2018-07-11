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11 Temmuz 2018 13:20

Keskin’de 8 bin 251 ton hububat alımı yapıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 21 Haziran’dan bu yana 4 bin 976 ton ekmeklik buğday, 2 bin 392 ton yemlik buğday ve 883 ton arpa olmak üzere toplam 8 bin 251 ton hububat alımı yapıldı.

Keskin’de 8 bin 251 ton hububat alımı yapıldı

11 Temmuz 2018 13:20


Keskin Kaymakamı Muammer Köken ve Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek hububat ölçüm alanında incelemelerde bulundu.


Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürü Ahmet Aktaş Toprak Mahsulleri Ofisi Keskin ajans amirliği olarak 2018/2019 hububat alımlarının 21 Haziran 2018 tarihinde başladığını belirterek, bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinden 4 bin 976 ton ekmeklik buğday, 2 bin 392 Ton yemlik buğday ve 883 ton arpa olmak üzere 8 bin 251 ton hububat alımı yapıldığı söyledi.


Bu sezon alınan buğdaylarda süne yeniğinin önceki yıllara göre fazla olduğunu ifade eden Aktaş, yağışların fazla olması nedeniyle buğdayda protein değerinin düşük olduğunu, çiftçilerin süneye karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Aktaş, “Kurumun alım bareminde süne tahribatının yüzde 3,5’e kadar olanlar ekmeklik buğday yüzde 3,5’in üzeri yemlik buğday, şu ana kadar yüzde 0 - yüzde 3,5 arası oranların ortalama fiyatı 950 kuruş -1 TL arası, süne oranı yüzde 3,5 - yüzde 6 arası ise asgari alım fiyatı 870 kuruştan alınmaktadır. Süne oranı yüzde 6 ’sının üzerinde ise buğday alımının yapılmadı. 870 kuruştan asgari alım fiyatı olan buğdayların yüzde 99’unun TMO tarafından alınıyor. Çiftçilerimiz mağdur edilmiyor. Tüccarlardan ücret karşılığı emanet alım yapılıyor ve peşin alım yapılmıyor” dedi.


Kaymakam Köken ise çiftçilerin büyük emekle yetiştirmiş olduğu ürünlerin tam değerinde alınması ve çiftçilerin tüccarın elinde ezilmemesi için Toprak Mahsulleri Ofislerinin büyük önemi olduğunu ifade ederek yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.




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