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28 Aralık 2016 18:29

Keskin’den Halep’e yardım

Keskin’den Halep’e yardım

28 Aralık 2016 18:29

Keskin Müftülüğü tarafından ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasında toplanan 2 tır dolusu un Halep’e gönderildi.
Keskin İlçe Müftülüğü tarafından organizasyonu edilen her aileden 1 çuval un kampanyası tamamlandı. 10 gün süren kampanya çerçevesinde ilçe esnafı ve vatandaşların desteğiyle 2 Tır dolusu un Halep’e gönderildi.
Toplanan unlar İlçe Müftüsü Fazlı Mutlu’nun duaları eşliğinde yola çıkarken, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, yardım yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ise yapılan bu etkinlik ile Halep’teki insanların, çocukların katledildiğini, bu zulmü bir nebzede olsa durdurmak amacıyla böyle bir görev addettiklerini ifade etti.
Milletvekili Öztürk, “Halep’te insanlar ölüyor. Cumhurbaşkanımızın girişimleri sonucunda ateşkes ile birlikte bu zulüm durdu. İlçe Müftülüğümüzün girişimleri ile ilçemizden 2 bin 200 torba un Halep’e gönderilmek için yola çıktı. İlçemiz ile gurur duyuyorum. Cumhuriyetin kuruluşunda da büyük yardımlar yapakmış ilçemizin Allah katında yardımlarının kabul olmasını diliyorum” dedi.



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