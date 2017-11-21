Keskin’e mevsimin ilk karı düştü

Yurt genelinde kar yağışı pek çok bölgede etkili oldu. Ülkenin çoğu bölgesine mevsimin ilk karı yağdı. Kırıkkale’de il merkezinde henüz kar yağışı görülmezken bazı yüksek kesimleri karla kaplandı. Keskin İlçesi kar yağışının yoğun olduğu alanlardan birisiydi. Sabaha karşı yağan kar, caddeleri ve sokakları kar ile kapladı. Sabah iş gitmek için hazırlanan Keskinliler araçlarını karla kaplı halde buldular.

Yağışın ilerleyen günlerde de etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Kırıkkale’nin kent merkezinde karın etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, gece sıcaklıklarının sıfırın altında beş dereceye düşecek olması sebebiyle vatandaşlara kalın giysiler giymelerini tavsiye ediyor.