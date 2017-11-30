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30 Kasım 2017 12:29

Keskin’e ‘OKU’ kitaplıkları

Kırıkkale’nin Keskin İlçe Kaymakamlığı geliştirdiği proje ile ilçede halkın ortak kullandığı alanlara "oku" kelimesinin harflerinden oluşan kitaplıklar yerleştirilecek.

Keskin’e ‘OKU’ kitaplıkları

30 Kasım 2017 12:29


Kaymakamlık tarafından hazırlanıp Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığına sunulan ‘OKU Kitaplıkları Projesi’, 165 sosyal sorumluluk projesi başvurusu arasından kabul edilen 19 proje arasında yer aldı. Proje kapsamında ilçe genelindeki resmi kurumlar, okullar, lokanta, petrol istasyonu, kahvehane vb. 20 noktada, halkı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitap okuma köşeleri oluşturulacak. Resmi kurumlar, okullar, lokanta, petrol istasyonu, kahvehanelerin uygun köşelerinde ‘OKU’ şeklinde dizayn edilecek raflara 75’er adet kitap yerleştirilecek.




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