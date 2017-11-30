Keskin’e ‘OKU’ kitaplıkları

Kaymakamlık tarafından hazırlanıp Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığına sunulan ‘OKU Kitaplıkları Projesi’, 165 sosyal sorumluluk projesi başvurusu arasından kabul edilen 19 proje arasında yer aldı. Proje kapsamında ilçe genelindeki resmi kurumlar, okullar, lokanta, petrol istasyonu, kahvehane vb. 20 noktada, halkı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitap okuma köşeleri oluşturulacak. Resmi kurumlar, okullar, lokanta, petrol istasyonu, kahvehanelerin uygun köşelerinde ‘OKU’ şeklinde dizayn edilecek raflara 75’er adet kitap yerleştirilecek.