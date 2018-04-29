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29 Nisan 2018 20:26

Kick boksta şampiyon Kırıkkale’den

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sürdürülen okul müsabakaları karşılaşmalarında küçükler kick boksta Kırıkkaleli Mehmet Akif İpek şampiyon oldu.

Kick boksta şampiyon Kırıkkale’den

29 Nisan 2018 20:26


Türkiye Okul Sporları Kick Boks Küçükler Birinciliği müsabakaları Muğla’da düzenlendi. Düzenlenen müsabakalara Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü temsilen Mehmet Akif İpek katıldı. İpek, mücadele ettiği 47 kiloda rakiplerini tek tek eleyerek başarıyı yakaladı ve şampiyon oldu.


Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, elde edilen bu başarı karşısında, “İlimizin en iyi şekilde temsil eden Mehmet Akif İpek kardeşimizin bu başarısını tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki sporcumuzun başarısı daim olur ve daha nice güzel başarıları şehrimize kazandırır” açıklamalarında bulundu.




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