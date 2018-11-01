kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyorlar

Kırıkkale'de asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak için kadınlar Karakeçili kilimini gönüllü olarak dokuyor.

Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezinde açılan atölyede kadınlar, her gün kilim dokumak için tezgâhlarının başına geçiyor. Karakeçili'de kadınların asırlardır ilmek ilmek dokuduğu kilimler, geçmişten bugüne halkın kültür ve yaşantısını yansıtıyor. Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan, kendine özgü renk ve farklı motiflerin yer aldığı Karakeçili kilimi; kırmızı, bordo, mavi ve beyaz renkli kök boyalı kirmen ipiyle dokunuyor. Türk yıldızı, tarak, su, koçboynuzu, kurtağzı, kraliçe tacı, kır çiçeği, bindallı ve hayat ağacından oluşan Osmanlı ve yöresel desenler kullanılıyor.

Ev hanımı 41 yaşındaki Hatice Yazıcı, “Kilim, Orta Asya'dan Türkler göç edip gelmeye başladığında yaşam şartlarının getirdiği doğal olaylardan ve hayvanlardan etkilenerek, o zaman da teknoloji olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamak için kilim dokumuşlar kıl çadırlarından yaşadıkları için. Bu desenleri de o zaman ortamdaki hayvanlardan, bitkilerden etkilenerek bayanlar dokuduğu için ona duygularını katarak desenlerini oluşturmuş ve kilimleri dokumuşlardır. Biz Karakeçili olarak Karakeçili kilimi dokuyoruz. Biz daha çok yaşam şartlarından etkilendiğimiz için geçmişte atalarımız yaşam şartlarına göre dokumalar yapmışlar. Mutlu bir bayan, mutluluğunu temsil eden desenler dokumuş. Genç kız evlenmeyi düşünüyorsa evlenmek istediğini etrafına göstermek için desenler dokumuş. Bunlarında belirli isimleri vardır” dedi.

Karakeçili ilçesinin yüzyıllar önceye dayanan geçmişi olan bir yöre olduğunu ifade eden Karakeçili Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Karakeçililerin Osmanlı kayıtlarında “Ulu Yörük” diye anıldığını söyledi. Yörük olmanın getirdiği zor hayat şartlarında yüzyıllarca Anadolu kadınlarının kilim dokuduğunu kaydeden Gökmenoğlu, “Son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatıdır. Burada kaymakamlığımız öncülüğünde burada Halk Eğitim Merkezinde bulunan kilim atölyesinde kilim sanatını yaşatmaya çalışıyoruz. Buradaki vatandaşlarımız gönüllü olarak kilim dokuyorlar. İnşallah el emeği, göz nuru olan bu kilimleri Anadolu'da unutturmayacağız, yaşatacağız. Anadolu'da kilim dokumacılığına baktığımızda her bir kilimin farklı bir motifi deseni var. Anadolu insanı nasıl farklı farklı ise kilimler bu farklılığı yansıtıyor. Soyut kavramların görsel hale getirilmesi ile oluşuyor. Anadolu kadınları sevinçlerini, mutluluklarını hüzünlerini anlatamadıklarını bu kilimlere yansıtıyorlar. Hepsi sevgisini katıyor bu işe el emeği, göz nuru dediğimiz tabir hatta buradan geliyor diyebiliriz” diye konuştu.