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Kiralık araçla hırsızlık yaptılar

Kırıkkale’de 3 kafadar kiraladıkları otomobil ile geldiği aile hekimliğinden elektronik eşya ve ilaç çaldı.

Kırıkkale'de 3 kafadar kiraladıkları otomobil ile geldiği aile hekimliğinden elektronik eşya ve ilaç çaldı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti.


Olay, Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları otomobil ile geldiği Kaletepe Aile Sağlığı Merkezini(ASM) soydu. Binanın penceresinden içeri girerek elektronik eşya ve ilaç çalan yüzü maskeli 3 kafadar kayıplara karıştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ASM'deki güvenlik kameralarını inceledi.


Hırsızlar aile hekimliğinin salonundaki televizyonu götürürken, hırsızlık anını güvenlik kameraları anbean kayıt altına aldı. Bu görüntülerden sonra harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Birimi ekipleri, hırsızların izini sürmek için tahkikat başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında 24 saat geçmeden kimlikleri tespit edilen A.K., C.G. ve D.İ. yakayı ele verdi. Ankara-Kırıkkale istikametine doğru hareket ettiği bilgisine ulaşan polis, Yenişehir Kavşağı'nda 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.


İl Emniyet Müdürlüğünde sorgusu yapılan 3 kişi Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

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