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25 Aralık 2017 18:07

Kırıkkale 4. Ulusal Tekvando Festivali

Dördüncüsü düzenlenen Kırıkkale Ulusal Tekvando Festivali yirmi şehirden sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Kırıkkale 4. Ulusal Tekvando Festivali

25 Aralık 2017 18:07


‘Tekvando Şehri Kırıkkale 4. Ulusal Tekvando Festivali’ 17 Ağustos Spor Salonunda yapıldı. Festivalin açılış seremonisinde şehitler adına Kuran’ı Kerim tilaveti düzenlendi.


Kırıkkale’de tekvando sporunu halka tanıtıp, gelişip yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Tekvando Şehri Kırıkkale 4. Ulusal Tekvando Festivali’ minikler, yıldızlar ve gençler olarak 3 kategoride düzenlendi. Müsabakalar, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Antalya, Karaman, Samsun, Aydın, Sakarya, İstanbul, Amasya, Kocaeli, Çorum, Eskişehir, Tokat, Kayseri, Sinop, Balıkesir ve Ordu olmak üzere 20 ilden 420 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.


Kupa töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “İlimizde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Tekvando Şehri Kırıkkale Tekvando Festivali’ 20 ilden 420 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Müsabakalar Türkiye Şampiyonası havasında gerçekleşti. Sizler geleceğin milli sporcuları olmaya adaysınız. Sizleri ilimizde ağırlamaktan mutluyuz. İlimize diğer illerden katılan sporcularımıza hayırlı yolculuklar dilerim. Başta il temsilcimiz, antrenörlerimiz ve geleceğin yıldızları olan sporcularımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gelenek haline gelen tekvando müsabakaları önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bu müsabakalar aracılığı ile buralardan sporcularımızı milli takımımıza göndermek amacındayız” dedi.




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