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06 Ağustos 2018 13:17

Kırıkkale Belediyesi artık e-Devlet’te

Kırıkkale Belediyesi tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet uygulamasında yerini aldı.

Kırıkkale Belediyesi artık e-Devlet’te

06 Ağustos 2018 13:17


Uygulama ile e-Devlet giriş yapan vatandaşlar Kırıkkale Belediyesi hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşıp, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden faydalanabilecek.


Kırıkkale Belediyesinin de artık e-Devlet’te olduğunu açıklayan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, e-Devlet’e kayıtlı olan Kırıkkaleli vatandaşların elektronik işlemlerini kısa sürede ve rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.


Mevcut e-belediyecilik hizmetini e-Devlet sistemiyle entegre haline getirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Bakır, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri elektronik ortamda daha hızlı ve kolay ulaşabilir hale getirdik. Bundan böyle vatandaşlarımız işlemlerini e-Devlet şifreleriyle gönül rahatlığıyla ve güvenle yapabilecek. Böylelikle hem zamandan tasarruf edecekler hem de kamusal verimliliğin artmasında rol oynamış olacak” dedi.


Bakır, “e-Devlet sisteminde ‘Arsa Rayiç Değeri Sorgulama’, ‘Beyan Bilgileri Sorgulama’, ‘Sicil Bilgileri Sorgulama’, ‘Tahakkuk Bilgileri Sorgulama’, ‘Tahsilat Bilgileri Sorgulama’ hizmetlerini sunmaktayız. Önümüzdeki süreçte de diğer ‘e-belediye’ üzerinden vermiş olduğumuz hizmetleri de e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.




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