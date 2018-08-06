Kırıkkale Belediyesi artık e-Devlet’te

Uygulama ile e-Devlet giriş yapan vatandaşlar Kırıkkale Belediyesi hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşıp, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden faydalanabilecek.

Kırıkkale Belediyesinin de artık e-Devlet’te olduğunu açıklayan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, e-Devlet’e kayıtlı olan Kırıkkaleli vatandaşların elektronik işlemlerini kısa sürede ve rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.

Mevcut e-belediyecilik hizmetini e-Devlet sistemiyle entegre haline getirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Bakır, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri elektronik ortamda daha hızlı ve kolay ulaşabilir hale getirdik. Bundan böyle vatandaşlarımız işlemlerini e-Devlet şifreleriyle gönül rahatlığıyla ve güvenle yapabilecek. Böylelikle hem zamandan tasarruf edecekler hem de kamusal verimliliğin artmasında rol oynamış olacak” dedi.

Bakır, “e-Devlet sisteminde ‘Arsa Rayiç Değeri Sorgulama’, ‘Beyan Bilgileri Sorgulama’, ‘Sicil Bilgileri Sorgulama’, ‘Tahakkuk Bilgileri Sorgulama’, ‘Tahsilat Bilgileri Sorgulama’ hizmetlerini sunmaktayız. Önümüzdeki süreçte de diğer ‘e-belediye’ üzerinden vermiş olduğumuz hizmetleri de e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.