Kırıkkale Belediyesi kandil simidi dağıttı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla belediye hizmet binası önünde ve Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda personele ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Mevlid Kandili dolayısıyla dağıtılan kandil simidi ve Nur Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi programının ardından cami avlusunda Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara yemek dağıtıldı. Başkan Saygılı'nın Mevlid Kandili'ni kutlayan vatandaşlar, teşekkür etti.