Kırıkkale Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı

Kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ile başladı. Komisyondan gelen komisyon raporları okunarak oylandı.

Kasım ayı meclis toplantısı divan başkanlığına verilen önergeler ile sona erdi. Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, meclis toplantısında alınan kararların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyerek, katılım gösterenlere teşekkür etti.