İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı

Kırıkkale Belediyesi, Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Kasım ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ile başladı. Komisyondan gelen komisyon raporları okunarak oylandı.


Kasım ayı meclis toplantısı divan başkanlığına verilen önergeler ile sona erdi. Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, meclis toplantısında alınan kararların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileyerek, katılım gösterenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.