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23 Temmuz 2018 13:09

Kırıkkale Belediyesi mahallelerdeki peyzaj ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi kent merkezindeki mahallelerde asfalt kaplama, andezit kaplama, kilit parke ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi mahallelerdeki peyzaj ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor

23 Temmuz 2018 13:09


Kırıkkale Belediyesine bağlı tüm birimler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezindeki çalışmalar kapsamında Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi Asfalt Kaplama çalışması başta olmak üzere, Yaylacık Mahallesi asfalt kaplama çalışması, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi Andezit Kaplama Çalışması, Bağlarbaşı Mahallesi 846 Sokak Kilit Parke Çalışması, Yuva Mahallesi Vatan Caddesi Alt Yapı Çalışması, Zafer Caddesi Peyzaj çalışması, Bağlarbaşı Mahallesi Timur Caddesi kilit parke çalışması başlatıldı.


Belediyeye bağlı tüm birimlerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediye olarak rutin olarak yapılan yol, park ve su arıza çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak her mahallemiz her sokağımızda ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz gece, gündüz çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın rahatlığı için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Vatandaşlar ise Kırıkkale Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkürler etti.




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