Kırıkkale Belediyesinde 205. halk günü

Kırıkkale Belediyesi toplantı salonunda 205’incisi gerçekleştirilen halk günü programında Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlık etti. Toplantı Belediye Başkan Yardımcıları ilgili birim müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Sorunların aracısız bir şekilde iletme imkanı bulan vatandaşlar sıra ile söz alarak sorunlarını dile getirdiler. Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek ilgili birim müdürlerine talimatlar vererek imkanlar dahilinde sorunların çözüleceğini ifade etti.

Belediye çalışmalarından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti.