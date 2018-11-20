Kırıkkale Büyükanadoluspor, Çubukspor'u TFF'ye şikayet etti

Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü, Çubukspor'u küfür ve ağır hakaret içerikli sözlerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Disiplin Kurulu Başkanlığı'na şikayet etti.

11 Kasım 2018 tarihinde Çubukspor - Ankara DSİ karşılaşması sonrasında Çubuksporlu futbolcular ile taraftarların Kırıkkale Büyük Anadoluspor hakkında sosyal medyaya atılan küfür ve ağır hakaret içerikli görüntüler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu Başkanlığı'na şikayet edildi.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü Başkanı Harun Ulusoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu BAL 6. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübümüz, sezon başında; sporda şiddetin ve hakaretin önlenmesine ilişkin olarak 'Küfre Hayır' kampanyası başlatmış ve bunun semerelerini almış ve almaktadır. Hakaretin toplumsal bir ahlak sorunu olduğu bilincinde olan ve düzeltilmesi için üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan yönetim kurulumuz gerek şehrimizde billboardlarda gerekse stadyumlarda ve gerekse sosyal medya kanallarında konuyla ilgili duyarlılığını göstermiş ulusal medya kanallarına konu olmuş ve toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanmıştır. Ev sahibi olarak yaptığımız müsabakalarda rakip takımın konfor ve huzurunu temin etmek adına elimizden geleni yapmak değil elden gelmeyenlerin yapılmasına çalışmaktayız ve rakip takım sporcu ve yöneticileri ile köklü ilişkiler kurmuş bulunmaktayız. Lâkin, grubumuzda bulunan Çubukspor takımı taraftarları ve sporcularının şehrimize, taraftarımıza ve takımımıza yönelik ağır hakaret içeren sosyal medya kanallarında paylaşılan videolarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız" ifadelerine yer verdi.