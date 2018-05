Kırıkkale eğitimine yeni vizyon

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine geçen ay atanan Yusuf Tüfekçi, şehirdeki eğitim durumuna dair Kırıkkale Öğretmenevi Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda şehirdeki eğitim verilerinden bahseden Tüfekçi, eğitim alanında geniş çaplı bir proje hazırlığında olduklarını ifade etti. Tüfekçi, “Burada bir fizibilite çalışması yaptık, alanı taradık gördük. Önümüzdeki yıl için şu an bir proje hazırlığımız var, yeni bir atak içinde olacağız. İsmi, ‘Eğitimde yeni vizyon Kırıkkale’. Eylül ayında bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayda her alanla ilgili, okul öncesi masası, mesleki eğitim masası, kültürel sosyal etkinlikler masası, özel öğretim kurumları masası gibi eğitimle ilgili masalar oluşturacağız. Her bir masada örnek veriyorum mesleki eğitim masası diyelim, bu masada ilgili müdürlerimiz, sanayi teşekkülü ve odalardan temsilciler, üniversiteden akademisyen, belediyemizden temsilci, valiliğimizin ilgili birimlerinden temsilci, veli temsilcisi gibi temsilcilerimiz olacak. Bu masalar mevcut durumu ve varsa sorunlara çözüm önerileri üretecek. Ortaya çıkacak verilerden bir kitap oluşturacağız ve bu kitapları Bakanlığımıza, şehrin bürokratik kademelerindeki yöneticilere, çevre illerdeki ve yurt dışındaki Kırıkkaleli yöneticilere ve iş adamlarına göndereceğiz. Diyeceğiz ki biz eğitimde bu durumdayız, hedeflerimiz de şunlar. Bunun sonucunda da çalışmalarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Eğitim projelerine 4,5 milyon liralık destek”

Kırıkkaleli eğitimciler ve yöneticiler tarafından hazırlanan projelere Konya Ovası Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Ulusal Ajans tarafından verilen desteğin 4,5 milyon liranın üzerinde olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, özellikle Ulusal Ajans Projeleri üzerinde durdu. Tüfekçi, “Ulusal Ajans projelerine çok önem veriyoruz. Bizim öyle çocuklarımız var ki köyden şehre inmemiş, büyük şehirlerimizi görmemiş. Bu çocuklarımızı bindiriyoruz uçağa İngiltere’ye, Portekiz’e gönderiyoruz. Birçok öğretmenimiz belki yurt dışı görmemiş, bu vesileyle gidiyor. Aynı zamanda buradaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizde gittikleri ülkenin eğitim sistemini yerinde inceliyorlar, okul ziyaretleri yapıyorlar. Birlikte etkinlikler yapıyorlar, karşılıklı çok güzel bir etkileşim ve eğitim iş birliği gerçekleşiyor” dedi.