İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden WhatsApp ihbar hattı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü; asayiş, narkotik, terör ve trafik suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve halkın desteğini alabilmek amacıyla WhatsApp ihbar hattı kurdu.


Vatandaşlar, "0552 155 71 71" numaralı hatta uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu "WhatsApp" uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabilecek.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, “Asayiş, narkotik, terör ve trafik suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşlarımızın desteğini alabilmek amacıyla akıllı telefonlarda en çok kullanılan ve görüntü alışverişi yapılabilen WhatsApp içerikli ihbar hattı kurduk" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.