Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden WhatsApp ihbar hattı

Vatandaşlar, "0552 155 71 71" numaralı hatta uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu "WhatsApp" uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabilecek.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, “Asayiş, narkotik, terör ve trafik suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşlarımızın desteğini alabilmek amacıyla akıllı telefonlarda en çok kullanılan ve görüntü alışverişi yapılabilen WhatsApp içerikli ihbar hattı kurduk" dedi.