Kırıkkale Emniyetinden güvenlik eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından şehirde güvenlik açısından önemli alanlarda görevlerini yürüten vatandaşlara yönelik müdürlük binası toplantı salonunda eğitimler verildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanları, ticari taksi sürücüleri ve belediye temizlik işçilerine yönelik düzenlenen eğitimde, güvenlik açısından risk teşkil eden durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Kamu üzerinde huzur ve güven ortamını bozacak provokatif amaçlı terör eylemleri, şüpheli şahıslar, canlı bomba saldırıları ve şüpheli maddelere (yanıcı, patlayıcı vb.) karşı yaklaşım konusunda bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan eğitime 561 kişi katıldı.