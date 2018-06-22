Kırıkkale göletlerine 36 bin pullu sazan bırakıldı

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz’ın yaptığı yazılı açıklamada, "Kırıkkale’de il genelinde balık yetiştiriciliğinin (aquakültür) yaygınlaştırılması, balık üretiminin ve gölet verimliliğinin artırılması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden getirilen pullu sazan yavruları Hasandede Gölet’ine 36 bin adet bırakılarak balıklandırma çalışması yapılmıştır. Balıklandırma çalışmasında kullanılan sazan balığı hem kültür balıkçılığında hem de doğal suların aşılanmasında kullanılmaktadır. Ülkemizde göl verimliliğinin artırılması amacıyla 1970 yılından beri göl, gölet ve baraj göllerimizin balıklandırılmasında kullanılmaktadır" dedi.

“Yavrular büyüyünceye kadar av yasak”

Yılmaz şunları söyledi: "Balıklandırma yapıldıktan sonra, sahanın çok iyi korunması lazımdır. Periyotlar halinde yakalanan balıkların boy ve ağırlıkları tespit edilecek, gelişme durumları incelenecek ve yavrular büyüyünceye kadar avcılığa izin verilmeyecektir. İleride o kaynağın avcılığa açılmasıyla; avlanmak isteyen fertler balıklandırma yoluyla bırakılan balıkları değil, bunların üremesiyle hâsıl olacak balıkların çoğalması neticesinde yetişen balıklardan avlayabilecektir. Balıklandırılan sahaların kontrolü Kırıkkale İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce periyodik olarak kontrol edilecek, kaçak ve izinsiz avcılık yapanlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır.”