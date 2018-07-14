Kırıkkale İl Müftülüğü 15 Temmuz programı düzenledi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü Kırıkkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla Nur Camii Konferans Salonu’nda Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Müftülük personeli, Kur’an Kursu öğreticileri, Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ve velilerinin katıldığı anma programı Nur Camii İmam-Hatibi Murathan Önder’in sunumu ve Nur Camii Müezzin-Kayyımı Yakup Öney’in sala okumasıyla başladı. Ardından Nur Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencisi Remzi Torlak tarafından Kur’an tilaveti verildi ve meali okundu. Programda 15 Temmuz ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi izletildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016 tarihinde vuku bulan menfur darbe girişimi gecesinde necip milletin gösterdiği kahramanlık örneklerinden birkaçını dinleyicilere aktardı. Yıldırım, özellikle camilerden okunan salaların ne derece etkili olduğunu ve öyle zamanlarda okunan salaların hikmetini ve bu durumlarda yapılması gerekenleri çoğunluğu öğrenci olan dinleyici grubuna anlattı.

Program İmran İrem Ürün’ün Bayrak isimli şiir okuması, Selman Önder’in 15 Temmuz Marşını seslendirmesi, Esma Albaş, Elif Su Albaş’ın Ney Dinletisi ve şiiri ile ilahi grubunun salavatlarıyla devam eden program Zeynep Büşra Sak-Buse Bodur ikilisinin duasıyla son buldu.