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29 Kasım 2017 13:08

Kırıkkale polisinden şafak operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale polisinden şafak operasyonu: 3 gözaltı

29 Kasım 2017 13:08


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şubesi ekipleri tarafından Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde bulunan altı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Saat 07.00 sıralarında düzenlenen operasyona 12 polis ekibi ve 100 polis katıldı. Operasyonda hakkında arama kararı bulunan Musa B., Ceylan G. ve Gülhan Z. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilen 3 kuru sıkı tabanca, 4 plazma televizyon, 4 tablet, 1 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi ve 8 flash belleğe el konuldu.


Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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