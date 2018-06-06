Kırıkkale teşkilatlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı destek

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları, ilçe ve belediye başkanları ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak amacıyla Ziraat Bankası önünde toplandı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. AK Parti biliyorsunuz kutlu bir davadır. Bu davanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bizler hem liderimizin hem davamızın yanında hem de sevdamızın yanında AK Parti’nin yanında olduk olmaya devam edeceğiz, inşallah" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Biz de bugün İl Başkanımın da söylediği gibi davamızın peşinde liderimizin peşinde olduğumuzu göstermek için buradayız. Bunlar tabii ki sembolik rakamlar olsa da biz madden maneviyat olarak yanında olduğumuzu gösterme için buradayız. Allah onu, bizim başımızdan ülkemizin başından eksik etmesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak amacıyla açılan banka hesabına bağışta bulundu.