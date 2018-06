Kırıkkale Üniversitesi 5 bin mezun verdi

Kırıkkale Üniversitesi 2017-2018 öğretim yılı mezuniyet töreni Başpınar Stadyumunda yapıldı. Törene Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, il protokolü, dekanlar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Fakülte ve yüksekokulların geçit töreninin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Üniversiteyi birincilikle bitiren Afgan uyruklu Tahere Mirza Huseyin ve Öğrenci Konseyi Başkanı Gökhan Uça bir konuşma yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye’nin eski üniversitelerinden 1992 yılında kurulduğunu ifade eden Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, “Kırıkkale Üniversitesi, bugün Türkiye’nin büyük üniversitelerinden biridir, ilk mezunlarını 1993, 1994 yılında vermiştir. 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitüde toplam muhtelif araştırma merkezleriyle 616 öğretim üyesi, bin 258 akademik personeliyle 26’ncı yılını idrak eden Kırıkkale Üniversitesi, bu yılın mezunlarını uğurlamak üzere sizleri buraya toplamış bulunmaktayız. Son sınıfta olup mezun olacak diyeceğimiz 5 bin üzerinde öğrencimizi bugün yolcu ediyoruz. Bugün bizim için öğrencilerimiz için ailelerimiz için şehrimiz için çok önemli ve heyecanlı bir gün. Öğrenimleri boyunca beraber olduğumuz bize emanet edilen ülkemizin istikbalinin güvencesi olan ve normal öğretim süresini bu yıl tamamlayan 92 dönüm alanda eğitim verdiğimiz meslek kazandırdığımız gençlerimizi, ülkemizin insanlığın hizmetine uğurluyoruz. Bugün uğurladığımız 5 bin civarında öğrencilerimizin yerine Allah izin verirse inşallah 2018 - 2019 öğretim yılında 9 bine yakın yeni gencimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, tüm öğrencileri tebrik ederek özellikle dışarıdan gelip burada okuyan öğrenciler için Kırıkkale’nin artık ikinci memleketleri olduğunu belirtti ve öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilere hayatlarındaki en önemli aşamayı başlıca tamamladıklarını belirten Vali Kaktankaçmaz, “Hepinizei bundan dolayı tebrik ediyorum, öncelikle tabi aynı yollardan geçmiş birisi olarak her ne kadar öğrencilik zor bir işse de öğrencilik dönemi hayatınızdaki balayı dönemiydi. Ama o dönem bitti, artık bundan sonra önümüzdeki yaşam stresinde omuzlarda çok ağır zorluklar olacak çok daha ağır sıkıntılı güçlerle karşı karşıya kalacaksınız ama her şeyin kilidi, her şeyin anahtarı mücadele. Üniversiteyi bitirdiniz. İnşallah bundan sonra da çok başarılı bir şekilde ülkenin 4 bir yanında hizmet edeceksiniz” dedi.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz fakülte ve yüksekokul birincilerinin, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Sayılı fakülte ve yüksekokul ikincilerinin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız da fakülte ve yüksekokul üçüncülerinin diploma ve hediyelerini verdi. Mezuniyet sevinci öğrencilerin kep fırlatması ile sona erdi.