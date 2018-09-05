Kırıkkale Üniversitesinde programların doluluk oranı yüzde 89

Tercihlerde Ankara ikametli 3 bin 609 öğrenci ile ilk sırada yer alırken Kırıkkale ikametli bin 234 öğrenci ile ikinci sırada yer aldı. Üniversitede programların doluluk oranı ise yüzde 89 oldu.

Çeyrek asrı geride bırakarak Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer aldığını ifade eden Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, eğitim ve yatırım hamleleriyle büyümeye ve gelişmeye devam eden üniversiteye, üniversite adayı öğrenciler tercih önceliklerinde ilk sıralarda yer verdiğini söyledi.

2018 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen 6 bin 802 öğrencinin yüzde 68’i ilk 10 tercihinde Kırıkkale Üniversitesine yer verdiğini ve programların doluluk oranı yüzde 89 olarak gerçekleştiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Kırıkkale Üniversitesini kazanan öğrencilerimizin kayıtları sürüyor. Öğrencilerimiz 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırabilecek. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek olmayacak. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapamayan öğrenciler ise lise diplomaları veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı ve nüfus cüzdanları ile 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde tarihleri arasında Merkez Yerleşke Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Dairesi Başkanlığında bulunan kayıt bürosuna gelerek kayıt işlemini yapabilecekler.”