Kırıkkale Üniversitesinden Vuslat Yıldönümü anması

Mevlana, 744. Vuslat Yıldönümünde Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen programla anıldı.

İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan Mevlana’yı anma programı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salonda düzenlendi. Programda konuşan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Baş, “İman esaslarımız çerçevesinde İslam Tarihi Adem ile birlikte başlasa da daha özel anlamda Peygamber Efendimizin (sav) yüce dinimizi tebliği ile başlamış ve Peygamber Efendimizi (sav) en iyi anlayan İslam büyükleriyle, alimlerle devam etmiştir. Bu büyük şahsiyetler ümmetin fetret dönemi olarak adlandırılan zor dönemlerinde önemli işler yapmışlardır. Ana hatlarıyla Mevlana dönemi Moğol istilası nedeniyle Anadolu’da varlık mücadelesinin verildiği bir dönemdir. Bu dönemde Mevlana’nın ortaya koyduğu eğitim-öğretim faaliyetleri büyük önem arz ediyor. Vefatından sonra Mesnevi ile devam eden yaygın bir eğitim süreci söz konusudur. Bugün anısına toplandığımız Mevlana’nın vefatından yüzyıllar sonra eserleriyle Müslümanların bilinçlenmesine vesile olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“Mesnevi bir tür kendini anlama kılavuzudur”

Anma programında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör ‘Mevlana ve Mesnevi’yi Anlama Yolculuğu’ konulu konferans verdi. Prof. Dr. Güngör, Mesnevi okuyan insanın kendisini anlamaya yönelik bir tür yolculuk yaptığını belirterek, “Mevlana bu yolculuğunu Mesnevi’de Kur’an ve Resulullah Efendimizin (sav) rehberliğinde yapar ve bize de ayna tutar. Mesnevi yolculuğu tek başına yapılmayan, birlikte yapılan bir yolculuktur. Mesnevi, işin ehlinden dinlenecek bir kitaptır. Mesnevi konusunda ciddi okuma ve araştırma yapmak isteyenlere Tahirül Mevlevi’nin Mesnevi Şerhini tavsiye ediyorum. Mesnevi Kuran’dan kıssalarla, İslam tarihinden kıssalarla ve başka eserlerdeki hikâyelerle, o hikâyeleri alarak ikili anlatımlar çerçevesinde madde-mana, suret-mana anlatımları çerçevesinde oluşmuş nazım şekli ile yazılmış bir eserdir. Mesnevi’de bu manada çok güzel örnekler bulacaksınız. İkili demek olan Mesnevi sadece şekil itibarı ile değil mana itibarı ile de Mesnevi’dir” diye konuştu.

Konferansın ardından İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından konser verildi.