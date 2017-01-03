Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz kan verdi

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, sağlıklı olan herkesin üç ayda bir kan vermesi gerektiğini söyledi. Kan vermenin sağlık açısından da önemli olduğunu belirten Haktankaçmaz herkesi kan vermeye davet etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz Kızılay’ın kan alma merkezini ziyaret etti. Haktankaçmaz’ı karşılayan Şube Başkanı Cengiz Kaplanhan, Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrıda bulunan Vali Haktankaçmaz, herkesin kan bağışı konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini belirterek kan bağışına davet etti.

Kızılay’ın görevinin sadece kan toplamak olmadığını belirten Vali Haktankaçmaz, “Kızılay önemli görevler üsleniyor. Üslendiği görevleri de en iyi şekilde yerine getiriyor” dedi.

Kızılay kan merkezinde kan verdikten sonra herkezi kan vermeye davet eden Vali Haktankaçmaz, “Sağlıklı her insan 3 ayda bir kan vermeli. Vücut organının kendisini yenileyebilmesi için kan vermelisiniz. Bu yemek yemek gibi, su içmek gibi kan vermekte önemlidir” dedi.

Kan veren Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz’a teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı Cengiz Kaplanhan, “Kan bağışı alım kampanyalarımız devam ediyor. Hedefimizin üzerine çıkmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kırıkkale olarak Kan bağışında Türkiye genelinde orta sıralarda yer alıyoruz. Tüm Kırıkkale halkını kan vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.