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Kırıkkale'de 10 avcıya ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırıkkale Şubesine bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, kaçak avlanan 10 avcıya ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, 5 gün boyunca avlaklarda kaçak avcılık yapan kişileri tespit eden ekipler, arazide avlanırken yakalan 4 kişinin avcılık belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, 1 kişiye izinsiz avlanmadan, 5 kişiye de yaban hayatı yerleştirme sahasında avlanmasından ceza kesildi. Kaçak av sırasında kullanılan 4 av tüfeğine de el konuldu.

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