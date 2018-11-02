Kırıkkale'de 10 avcıya ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, 5 gün boyunca avlaklarda kaçak avcılık yapan kişileri tespit eden ekipler, arazide avlanırken yakalan 4 kişinin avcılık belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesilirken, 1 kişiye izinsiz avlanmadan, 5 kişiye de yaban hayatı yerleştirme sahasında avlanmasından ceza kesildi. Kaçak av sırasında kullanılan 4 av tüfeğine de el konuldu.