Kırıkkale'de 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. törende Kırıkkale Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenen program sona erdi. Asker ve polis, Atatürk Anıtı önünde yakılan meşaleler eşliğinde saygı nöbeti tutmaya başladı.

Anma etkinlikleri İl Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti. Sergi salonundaki resim ve kitap sergisinin gezilmesinin ardından, Kültür Merkezi Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda ‘Devlet ve Millet Adamı Atatürk' konulu konuşmayı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Metin yaptı. Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ile devam eden program, Atatürk'ün sevdiği türkülerin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından söylenmesinin ardından sona erdi.