Kırıkkale'de 100 aileye nakit ve kıyafet yardımı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın eşi Hilal Saygılı tarafından kurulan dernekte, okulların açılmasıyla birlikte tespit edilen 100 aileye kırtasiye alışverişi yapmaları için nakit ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Okula başlayan çocukların ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla nakit ve kıyafet yardımında bulunduklarını ifade eden Hilal Saygılı, “Öncelikle öğrencilerimize 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın eğitimlerini tamamlayarak ülkemize faydalı birer bireyler olarak yetişmesi bizler için çok önemli. Ailelerimizin dertlerine bir nebze olsun derman olabildik ise ne mutlu bize. Bizler Sosyal Konsey olarak Ailelerimize her türlü desteği, her zaman yapmaya hazırız." dedi.