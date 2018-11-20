Kırıkkale'de 13 galerici belge aldı

Kırıkkale'de geçen Ağustos ayında düzenlenen, 30 esnafın katıldığı kurs sonrasında sınavı kazanan 13 galerici esnaf, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Kırıkkale Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen törende 13 esnafa Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni Kırıkkale Valisi Yunus Sezer verdi. 2018 yılı Ağustos ayında Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliği ile gerçekleştirilen 2. El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Yeterlilik Sınavlarının ilkinde başarılı olan adayların yeterlilik belgeleri TSO toplantı salonunda düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. 30 adayın başvuruda bulunduğu sınavda başarılı olan 13 galericinin belgelerinin verildiği tören Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in katılımı ile gerçekleşti.

Törende konuşan Vali Sezer, yeterlilik belgesi uygulaması ile herkesin her işi yapabildiği dönemin kapandığına dikkat çekti. "Artık erken kalkan her istediği işi yapamayacak, birçok meslek grubunda yalnızca belirli bir birikime sahip olan insanlar faaliyette bulunabilecek. Bu da o mesleklerin itibarının ve kalitesinin artmasına katkı sağlayacak" dedi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak MEYBEM ile ortaklaşa yapılan sınav ve eğitimlerle 46 meslek grubunda yeterlilik belgesi verdiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, bu mesleklerde yeterlilik belgesine sahip olmayanların ilgili alanlarda faaliyette bulunamayacaklarını hatırlattı.

Konuşmaların sonunda teorik ve pratik sınavlarda başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan galericilere belgelerini Vali Yunus Sezer, TSO Yönetim Kurlu Başkanı Ahmet Varlı, Meclis Başkanı Ömer Akçelik ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Ölmez verdiler.