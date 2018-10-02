Kırıkkale'de 132 adet beton sıvat dağıtıldı

Kırıkkale'de hayvanların su ihtiyacını gidermek amacıyla 132 adet taşınabilir beton sıvat dağıtıldı.

Mera Alanlarının Islahı Projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlara teslim edilen 132 adet sıvat, il merkezi ve ilçelerine bağlı 41 köy ve 44 mera arazilerinde belirlenen yerlere kurularak hem hayvanların temiz ihtiyacı karşılanmış hem de suya ulaşmada zorluk yaşanan alanlara yerleştirilen sıvatlar sayesinde hayvanların enerji kaybı önlenmiş oluyor.

Hayvanların su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla 132 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Bu sıvatlar meralarda hayvanların yoğun olarak otlatıldığı, ancak suya ulaşmada zorluk yaşanan parsellere yerleştirilecektir. Yapılan bu sıvatlar ile yaz döneminde merada hayvanların ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli suyu hayvanlara temin etmek, doğada az miktarda parça parça bulunan suları bir araya getirerek hayvanların faydalanabilecekleri bir sıvat içinde toplamak, mera ve yaylalardaki araçların gidemedikleri uç noktalara hayvan suluğu yerleştirerek buralarda da hayvan otlatmayı amaçlıyoruz” dedi.

Su, hayvanların vücudunda değişik işlevlerin yerine getirilmesinde kullanılan temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Yılmaz, “Genel olarak sığırlar günde 2-4 kez, koyunlar 1-2 kez su içerler. Su özellikle süt ineklerinde, süt verimini doğrudan etkilemektedir. Düzenli olarak su ihtiyacını karşılayamayan hayvanlarda, canlı ağırlık artışında azalma görülür” diye konuştu.