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15 Temmuz 2018 16:14

Kırıkkale’de 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Kırıkkale’de 15 Temmuz şehitleri anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti ile başlayan program kent merkezindeki bütün camilerde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti.

Kırıkkale’de 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

15 Temmuz 2018 16:14


Kırıkkale Valiliği öncülüğünde ’15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Millik Birlik Günü’ kapsamında günün ilk programı Kırıkkale Şehitliğinde program düzenlendi. Programa Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, il protokolü, sivil ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.


Şehitlikteki gerçekleşen programda Nur Camii İmam-Hatibi Murathan Önder Kur’an- Kerim tilaveti okumasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım şehitler için dua etti. Daha sonra protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından Nur Camii’nde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise şehitler için yapılan hatmin duasını yaptı.


Programın ardından büyükşehir parkında 15 Temmuz konulu resim sergisi, 15 Temmuz anı defterinin imzalanması ve 15 Temmuz tiyatro gösterisiyle programlar devam etti.




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