Kırıkkale’de 15 Temmuz için hazırlıklar tamamlandı

Kırıkkale’de gerçekleştirilmesi planlanan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ programı öncesi kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz başkanlığında Valilik makamı Toplantı Salonu’nda 15 Temmuz anma etkinlikleri hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 13 ile 15 Temmuz tarihleri arasında programın akışı oluşturuldu.

13 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de Merkez Nur Camii’nde Kur’an’ı Kerim ziyafeti ve dua, saat 14.00’da Vatan için Canını Verenler Derneğini ziyaret, saat 14.30 Türkiye Harp Malülü Gazi Dul ve Yetimler Derneğini ziyaret, saat 15.00’te ikamet ettiği adresler şehit aileleri ve gazi ziyaretleri yapılacak. 14 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30’da şehit yakınları, gaziler ve aileler onuruna yemek programı Polisevi’nde yapılacak. 15 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kırıkkale Şehitlik mezarlığında şehitlik ziyareti, saat 12.00’de Merkez Nur Camii’nde Mevlid-i Şerif okunması ve hatim duası, İl Kültür Merkezinde 15 Temmuz anı defterinin imzalanması, İl Kültür Merkezinde ’Hakimiyet Milletindir’ oratoryosu, saat 15.00’te 15 Temmuz konulu tiyatro gösterisi, 21.00’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü ve nöbeti tutulacak. 16 Temmuz Pazartesi günü Kent Merkezindeki camiilerden selalar okunacak ve sabaha kadar Demokrasi Nöbeti tutulmasının ardından ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ programı sona erecek.

Kırıkkale Belediyesi ise Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nı Türk bayrakları ile donatıp, vatandaşlara da bayrak dağıtacak. Belediyeye ait Mehter Takımı da gösteriler yapacak. Kent Merkezinde bulunan reklam panolarına ise 15 Temmuz konulu afişler belediye tarafından asılacak.