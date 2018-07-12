Kırıkkale’de 15 Temmuz programı düzenlendi

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale Gençlik Hizmetler Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos Spor Salonu’nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında program düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerimiz için hafız Hüseyin Avni Korkuer tarafından Kur’an’ı Kerim Tilaveti okundu. Programda 15 Temmuz temalı sineviyon gösterinde hain darbe girişiminde yaşanan anlar izletildi. Fatma Nur Erdem 15 Temmuz temalı mektubu okudu. Kültür ve Sanat yarışmalarında şiir okuma yarışmasında Türkiye finalinde Kırıkkale’yi temsil eden Gençlik Merkezi üyesi Yusuf Yılmaz’ın okuduğu şiir ile salondakilere duygulu anlar yaşattı. Program sonunda 15 Temmuz müziği eşliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarını sallayarak renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların bulunduğu sergi ve kitaplar ilgi gördü. Yapılan ikramların ardından program sona erdi.

Program sonunda açıklama yapan Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünde bugün gençlerimize yönelik bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bir anma programı gerçekleştirdik. Bu anma programı kapsamında hain darbe girişiminin ülkemize verdiği zararlardan bahsettik. Gençlerimizin bu konuda bilinçli olmaları için katkı sağladık. Özellikle ben bu konuda bir mesaj vermek istiyorum gençlerimize; 2 yıl önce gerçekleşen bu darbeyi unutmamalarını ve bu vatan için, millet için her zaman fedakâr olmalarını ve bu konuda bilinçli olmalarını tavsiye ediyorum. 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne kast edenlerin hain planına karşı canını siper eden şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anıyorum” diye konuştu.