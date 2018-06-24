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24 Haziran 2018 10:16

Kırıkkale’de 198 bin 396 kişi oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Kırıkkale’de 198 bin 396 kişi oy kullanacak

24 Haziran 2018 10:16

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi Kırıkkale’de başladı.


Kırıkkale’de okullarda kurulan 701 sandık, cezaevinde kurulan 7 sandıkta 198 bin 396 kişi bugün saat 17.00’ye kadar oy kullanacak. Kırıkkale Valiliğinden seçim öncesi yapılan yazılı açıklamada,


“Kırıkkale’de güvenlik bölgesi bakımından polis bölgesinde 820, jandarma bölgesinde de 525 personel olmak üzere toplam bin 345 güvenlik görevlisi görevlendirildi. Bunlar sandıkta sandık güvenliğinin sağlanmasında görevi olan personel. Bunların dışında da ihtiyaten, olası güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapacak güvenlik kuvvetleri olacaktır” denildi.




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