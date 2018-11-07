Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Yaşar F. (28) direksiyon hakimiyetini kaybederek 71 DP 721 plakalı otomobil ile elektrik hatlarının geçtiği beton direğe çarptı. Aracın içerisinde bulunan K.F. (5), M..F. (3), S.U. (15) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diğer kaza ise il merkezine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belli olmayan 71 FE 233 plakalı otomobil park halindeki 2 otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralanan G.H. (58), S.H. (39), M.H. (17) 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma her iki kaza ile ilgili tahkikat başlattı.