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06 Haziran 2018 16:41

Kırıkkale’de 2 bin 300 vatandaşa sosyal yardım yapıldı

Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayı içerisinde 2 bin 330 ihtiyaç sahibi vatandaşa 493 bin lira tutarında yardım yapıldı.

Kırıkkale’de 2 bin 300 vatandaşa sosyal yardım yapıldı

06 Haziran 2018 16:41


Kırıkkale Valiliğinden yapılan resmi yazılı açıklamada, “2018 yılı Ramazan ayı içerisinde gıda vb. temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 2017/7 sayılı Kararı ile Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 214 bin 480 lira tutarında ilave periyodik pay aktarılmıştır. Bu tutara vakıf öz kaynaklarından 278 bin 520 lira ilave yapılarak aktarılan kaynak ve mevcut vakıf öz kaynakları ile ramazan ayı içerisinde 2 bin 330 lira vatandaşımıza 493 bin lira tutarında ramazan yardımı yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.




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