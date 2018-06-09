Kırıkkale’de 2 bin 500 öğrenciye yetenek taraması yapıldı

Mayıs ayında Kırıkkale ile birlikte 81 ilde eş zamanlı başlayan proje kapsamında il merkezinde ve ilçelerde yaklaşık 2 bin 500 ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi taramadan geçirildi.

Türkiye’nin spor altyapı haritasını bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya koymak hedefiyle çıkılan yolda 216 erkek ve kız çocuklarının kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlendi.

Tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansa ulaşanların bir sonraki etaba dahil edileceği belirtiliyor.

15 Temmuz-15 Eylül’de iki ay süreyle ikinci etaba dahil olacak öğrencilerin, hazırlanan çok disiplinli spor programına tabi tutulacağı, ardından ise programlarına kış okulu ile devam edecekleri kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etap taramalarında engelli çocuklarda taramadan geçirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye Yetenek Taraması Kırıkkale etabının çok başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi. Görevli antrenörler eşliğinde Çok Amaçlı Spor Salonunda yaklaşık 1 ay süren tarama çalışmasından olumlu sonuçlar beklediklerini kaydeden Yasin Özdemir, tarama çalışmalarında görev alan tüm antrenör ve görevlilere teşekkür etti.