Kırıkkale'de 2 bin öğrenci 5 bin fidan dikti

Kırıkkale'de "5 Bin El, 5 Bin Fidan Projesi” kapsamında yaklaşık 2 bin öğrenci 5 bin adet çam fidanı dikti.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "5 Bin El, 5 Bin Fidan Projesi” kapsamında Çullu Mahallesi'nde 149 hektarlık ağaçlandırma alanı Cumhuriyet Ormanı'na yaklaşık 2 bin öğrenci, 5 bin adet çam fidan dikti. Öğrenciler "Yeşil Bir Kırıkkale için Bizde Varız", "Doğaya İzimizi Bırakıyoruz", "Fidanlar, Fidanların Elleriyle Toprağa Düşüyor" şeklinde pankartlar açtı. 80 kilometre uzunluğundaki boş araziye 60 bin adet çam fidanı dikilmesi planlanıyor. Öğretmenler ise öğrencilerin fidan dikimine yardımcı oldu. Etkinlik sonrasında öğrenciler ve öğretmen çiftetelli oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte ağaç dikmenin güzel bir şey olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Bugün burası bu kup kuru topraklar sizlerle şenlendi. Birazdan buralara sizlerin elleriyle fidanları dikeceğiz. İnşallah 5 yıl sonra, 10 yıl sonra buraya geldiğinizde şu kup kuru topraklar yem yeşil alanlar olarak ağaçlık alanlar olarak karşımıza çıkacak. Ağaç dikmek gibisi yok. Bizler birazdan buraya ağaç dikeceğiz, fidan dikeceğiz. Fidan dikerken, ağaç dikerken kıyamet kopacak olursa ağacı dikmeye devam edin diye bir hadisi şerif var. Bütün vatan toprakları bizim. Buraları mamur ve imar etmek hepimizin görevi" dedi.

Yeşil olmak, yeşili sevmek bir kültür, bir hayat tarzı olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Burada 5 bin fidan dikileceğini ve bu fidanları da bizim sevgili fidanlarımızı dikecek" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise, "İnşallah bugün bu güzel gördüğünüz alana bu minik çocuklarımızın elleriyle, güzel bir eser bırakacağız. Unutulmaz bir anı olacak inşallah burada" şeklinde konuştu.